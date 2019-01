Papež je na poti s šestdnevnega obiska v Panami zavrnil ukinitve pogoja celibata za katoliške duhovnike. Je pa dodal, da v Cerkvi razmišljajo o izjemi za nekatere odročne kraje, kot so otoki v Tihem oceanu ali amazonski pragozd, kjer potrebujejo duhovnike. »O tem razpravljajo teologi, ne gre za mojo odločitev,« je poudaril.

Frančišek je sicer že večkrat dejal, da cerkvena doktrina ne prepoveduje poročenim moškim, da bi postali duhovniki.

Celibat so v rimskokatoliški cerkvi uvedli v 11. stoletju, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP deloma verjetno tudi zato, da potomci duhovnikov ne bi podedovali cerkvenega premoženja. Del predstavnikov Cerkve verjame, da je napočil čas za to, da bi v duhovniške vrste sprejeli tudi poročene moške.

Papež Frančišek je leta 2017 namignil, da Cerkev razmišlja o tem, da bi v odročnih krajih, kjer primanjkuje duhovnikov, lahko to postali tudi poročeni moški, ki preverjeno spoštujejo vrednote Cerkve. Po navedbah AFP bi o tem vprašanju lahko razpravljali na letošnji sinodi, ki bo posvečena Amazoniji.

Lani je kakih 300 poročenih nekdanjih duhovnikov papežu poslalo pismo, v katerem mu ponujajo, da lahko znova opravljajo ta poklic, če jih bo Cerkev potrebovala.

Liberalnejša stališča do splava

Papež je danes tudi stopil v bran ženskam, ki so naredile splav. Kot je dejal, je splav »grozna drama«, a ženske, ki so to preživele, si zaslužijo usmiljenje, ne kaznovanja.

»V spovednici moramo nuditi tolažbo, ne kazni,« je poudaril. Dodal je, da bi se morala ženska, ki je v stiski, ker se je odločila za splav, pogovarjati s svojim nerojenim otrokom in »peti uspavanke, ki jih otroku ne bo mogla«, saj je otrok že v nebesih. Po njegovem je to pot do sprave med materjo in otrokom, ki ga je splavila. »Bog je že oprostil. Bog vedno oprosti,« je še dejal Frančišek.

Papeževa stališča do splava so precej bolj liberalna od stališč njegovih predhodnikov. Zanj in za katoliško cerkev sicer umetna prekinitev nosečnosti ostaja velik greh. Lani je tako tiste, ki ženskam pomagajo pri splavu, primerjal z najetimi morilci.