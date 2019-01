Kitajski zagovornik človekovih pravic v zapor

Vidnega kitajskega zagovornika človekovih pravic Wang Quanzhanga so danes zaradi rušenja državne oblasti obsodili na štiri leta in pol zapora. Soproga obsojenca Li Wenzu trdi, da je njen mož nedolžen in da se bodo pritožili na odločitev sodišča, poroča francoska tiskovna agencija AFP.