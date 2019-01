Sedemintridesetletni Španec je zmagal v ekipi z Rengerjem van der Zandejem, Kamuijem Kobajašijem in Jordanom Taylorjem, ki vozijo za dirkaško ekipo Wayne Taylor Racing Cadillac. Na Floridi je med drugim večkrat zmotilo močno deževje. Alonso je kot tretji dirkač formule 1 osvojil zmago v Daytoni, potem ko je to v preteklosti to že uspelo Philu Hillu in Mariu Andrettiju.

Maja bo sicer Španec vnovič poskušal tudi na znameniti dirki Indianapolis 500, z morebitno zmago bi namreč postal prvi voznik po Britancu Grahamu Hillu, ki je osvojil prestižni trojček, sestoječ iz zmage na VN Monaka (F1), 24-urni preizkušnje Le Mans in omenjene dirke Indianapolis 500.