Pahor in Vučić potrdila prijateljske odnose med Slovenijo in Srbijo

Predsednika Slovenije in Srbije Borut Pahor in Aleksandar Vučić sta danes na srečanju v Beogradu potrdila prijateljske odnose med državama. V pogovorih sta največ pozornosti posvetila dvostranskim odnosom, gospodarskemu sodelovanju in srbskemu približevanju Evropski uniji.