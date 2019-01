»Talibane pozivam, naj izkažejo svojo afganistansko voljo in sprejmejo afganistansko prošnjo za mir ter začnejo resne pogovore z afganistansko vlado,« je Gani dejal v nagovoru, ki so ga predvajali po televiziji.

Afganistanske oblasti so se pred tem pritoževale, da so jih iz pogovorov v Katarju izključili, in opozarjale, da bo vsakršen dogovor med ZDA in talibani potreboval potrditev Kabula, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ganijev urad pa je nato nekaj ur pred današnjim predsednikovim nagovorom objavil izjavo, v kateri je navedel, da je ameriški posebni odposlanec Zalmay Khalilzad afganistanskim oblastem zagotovil, da težišče pogovorov v Katarju ostaja najti način, kako pripomoči k pogovorom med Kabulom in talibani. Khalilzad je v nedeljo, po šestih dnevih pogovorov s talibani v Dohi, tudi pripotoval v Afganistan.

Tako ameriška kot talibanska stran sta v zvezi s pogovori v Kabulu navajali »napredek«, dolgotrajnost pogovorov pa je tudi okrepila upe, da so na vidiku mirovni pogovori v Afganistanu. Glavna vprašanja sicer ostajajo odprta.

»Želimo si miru, želimo si ga hitro, a želimo si takega z načrtom,« je danes v nagovoru še poudaril Gani. »Ne bi smeli pozabiti, da so žrtve te vojne Afganistanci in da bi mirovni proces morali voditi Afganistanci,« je dodal.