Kot so zapisali v Slovenski vojski, bodo na osrednjem vadišču Postojna usposabljanje usmerjevalcev združenih ognjev podpirali in sočasno izvajali lastno usposabljanje pripadniki 152. letalske eskadrilje Slovenske vojske s parom letal Pilatus PC-9 M Hudournik ter posadke 56. reševalne eskadrilje s helikopterjema HH-60 Pave Hawk.

Usposabljanje bo od ponedeljka do četrtka potekalo med 13. in 20. uro, v sredo pa tudi med 10. in 11. uro. Na območju Mirnske doline bo usposabljanje usmerjevalcev združenega ognja ob podpori posadk letal Pilatus PC-9M Hudournik omenjene dni med 9. in 11. uro.

Posadke letal Slovenske vojske in helikopterjev ameriških letalskih sil bodo urile pilote in tehnično osebje pri zagotavljanju ognjene podpore iz zraka, izvajanju taktičnega poleta, izmika z območja delovanja ter poenotenju postopkov izvajanja letalskih operacij, so pojasnili v sporočilu za javnost.