»Ne bom odgovarjal. To si želita (da bi odgovoril)... vse to nikogar ne zanima,« je francoski predsednik odgovoril na vprašanje novinarjev ob obisku v Egiptu. Pri tem pa je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dodal: »Italijani so naši prijatelji in zaslužijo si voditelje, ki so vredni njihove zgodovine.«

Po obisku v Egiptu bo Macron odpotoval na Ciper, kjer se bo v torek popoldne udeležil vrha južnoevropskih držav o migracijah in varnosti. Na vrhu pričakujejo tudi italijanskega premierja Giuseppeja Conteja.

Medtem ko je Conte nedavno govoril o »zgodovinskem prijateljstvu« med Francijo in Italijo, pa je notranji minister Matteo Salvini iz populistične Desne Lige ob poskusu oblikovanja desničarske alternative v EU pred evropskimi volitvami izrazil upanje, da se bodo Francozi kmalu znebili »zelo slabega predsednika«.

»Z vsem srcem in svojim delom sem zelo blizu francoskemu ljudstvu, milijonom moških in žensk, ki živijo v Franciji z zelo slabo vlado in zelo slabim predsednikom,« je dejal Salvini v posnetku, ki ga je objavil na Facebooku. Pred kratkim je sicer izrazil upanje, da bo francoski predsednik na evropskih volitvah maja letos dobil lekcijo.

Odnosi med Francijo in Italijo so že dlje časa zaostreni. Spor med Parizom in Rimom je zanetil drugi podpredsednik italijanske vlade in vodja populističnega Gibanja pet zvezd Luigi Di Maio, ki je prejšnjo nedeljo Franciji očital, da ima v Afriki še vedno svoje kolonije in da jo načrtno siromaši. Zaradi njegovih besed je francosko zunanje ministrstvo prejšnji ponedeljek na zagovor poklicalo italijanskega veleposlanika v Parizu.

Di Maio in Salvini sta tudi podprla rumene jopiče, ki od novembra lani na ulicah francoskih mest protestirajo proti Macronu.