Slovenka se je v nedeljo dopoldne s še sedmimi kolegi odpravila na turno smuko z gore Schartwand. Medtem ko so drugi izbrali položnejši teren, se je Slovenka spustila po terenu z naklonom okoli 40 stopinj, pri čemer je sprožila snežni plaz. Odneslo jo je približno 100 metrov daleč, a je pravočasno sprožila varnostno zračno blazino v lavinskem nahrbtniku, tako da je ni povsem zasulo, navaja avstrijska tiskovna agencija APA.

Njeni kolegi so jo hitro izkopali, tako da je smučarka nesrečo preživela brez poškodb. To je bila verjetno posledica dobre opreme za primer plazu, ki jo je imela cela skupina. Imeli so lavinske žolne, sonde, lopate in lavinske nahrbtnike z varnostno zračno blazino.