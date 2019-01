Hayden je že na začetku izpostavil, da je Dončić v kratkem času navdušil celoten košarkarski svet, kar potrjujejo več kot štirje milijoni glasov, ki jih je prejel v glasovanju za tekmo All-Star. Čeprav na koncu, ko so prišteli glasove novinarjev in igralcev, ni prišel v začetno peterko, je dobil še eno potrditev, da je zvezda lige NBA v nastajanju.

To potrjuje tudi informacija, da se Dončić druži in trenira s trenutno najboljšimi posamezniki lige NBA. Še preden je Ljubljančan zablestel v polnem sijaju, je avgusta opravil trening z enim največjih zvezdnikov lige NBA, Stephom Curryjem. »Želel sem, da je izpostavljen izvrstnosti Stepha. Ne samo njegovemu znanju, ampak odnosu do dela,« je povedal Dončićev agent Bill Duffy, ki je poskrbel, da je treniral s Curryjem.

Dončić je s Curryjem in njegovim dolgoletnim trenerjem Brandonom Paynom treniral preigravanje, met, vzdržljivost in številne druge veščine. »Luki sem želel pokazati, da lahko nekdo, ki je na tako visoki ravni kot Steph, še vedno dobiva navodila, da ga nekdo lahko popravlja. Trener Stephu govori, kaj naj naredi, česa ne sme, ga popravlja. Da si izpostavljen temu, je nekaj posebnega,« je v pogovoru za NBCSports.com pojasnjeval Duffy.