O večjih težavah zaradi sneženja s prometnoinformacijskega centra za zdaj ne poročajo. Le na cesti med Jesenicami in Kranjsko Goro je zaradi prometne nesreče pri Hrušici oviran promet.

Zaradi snega je prepovedan promet za polpriklopnike in priklopnike je na cestah Ajdovščina-Col-Črni Vrh-Godovič, Kobarid-Bovec ter na hrvaški strani mejnih prehodov Petrina in Babno Polje. Na prelazih Korensko sedlo, Ljubelj in Jezersko so obvezne verige, zaprti pa sta cesta čez prelaz Vršič in cesta Volče-Solarji.

Sicer pa zastoji v prometni konici nastajajo na štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano ter na dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani.

Padavine bodo po napovedi Agencije RS za okolje sicer popoldne že slabele in do večera večinoma ponehale, temperature pa bodo ostale okoli ničle.