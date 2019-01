»Vsaka kitara ima svoj značaj. Vsaka odraža tvoj jaz - kakšne vrste pisec pesmi si, kakšen kitarist si. Še posebej rabljene kitare imajo svojo zgodovino,« je v videu z napovedjo trgovine dejal frontman skupine Billy Joe Armstrong in dodal, da je napočil čas, da nekaj glasbene opreme po treh desetletjih prodajo.

Po pisanju glasbene revije Rolling Stone bo na voljo skoraj 50 Armstrongovih kitar. Poleg množice redkih vintage kitar iz 60. let in še starejših bo na prodaj tudi akustična kitara znamke Harmony Stella, ohranjena prav v takem stanju, s katero je posnel pesem F.O.D. z albuma Dookie leta 1994. Na prodaj bodo tudi zaboji Marshall, ki so jih uporabljali med turnejama Dookie in Insomniac.

Bobnar Tre Cool bo na prodaj dal pet kompletov bobnov in ducat manjših bobnov, med drugim komplet bobnov, s katerim so v studiu posneli trilogijo Uno!, Dos! in Tres! Tre Cool je dejal, da prodaja le del svoje zbirke ter da bi glasbilom delal krivico, če bi se na njih samo nabiral prah, medtem ko bi jih nekdo drug lahko uporabljal.

Skupina, ki jo sestavlja še Mike Dirnt na bas kitari, je do danes izdala 12 studijskih albumov, med katerimi za najuspešnejšega velja Dookie, ki jim je prinesel svetovno slavo. Nazadnje so izdali Revolution Road, ki so ga junija 2017 predstavili tudi v Sloveniji. Slovenskemu občinstvu so se sicer predstavili že leta 1996 in 1998.

Prodali so več kot 70 milijonov izvodov plošč, prejeli različna priznanja, med njimi štiri grammyje, vplivali na generacije glasbenikov ter bili leta 2015 sprejeti v dvorano slavnih rock'n'rolla.