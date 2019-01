Gre za vprašanji, ki najbolj tareta Japonsko v odnosih s Severno Korejo. Ta je preko Japonske izstrelila že več raket, med hladno vojno pa je ugrabila več japonskih državljanov, da bi jim pomagali pri urjenju severnokorejskih vohunov.

Tudi sicer velja Japonska za eno največjih severnokorejskih nasprotnic. Večina zamer izhaja še iz obdobja japonske okupacije Korejskega polotoka med drugo svetovno vojno.

Abe se je zdaj namenil to spremeniti. Ni sicer podal nobenega časovnega okvira, kdaj naj bi se sestal s Kimom, a do teh Abejevih izjav prihaja v času, ko se Kim pripravlja na drugo srečanje z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Do tega naj bi prišlo v naslednjem mesecu.

»Zadal sem si diplomatsko normalizacijo z reševanjem nesrečne preteklosti,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Abe v govoru v parlamentu ob začetku prve letošnje seje, v katerem je sicer napovedal tudi večja vlaganja države v obnovo infrastrukture.

Kot izpostavlja AFP, je bil Abe še pred letom dni v istem letnem nagovoru v parlamentu precej bolj bojevit do Pjongjanga. Tedaj je napovedal, da je »odločen pritisniti na Severno Korejo, da bo spremenila svojo politiko«. Za severnokorejski jedrski in raketni program pa je dejal, da predstavljata, »neverjetno nevarno in veliko grožnjo«.

Abe se je po poročanju francoske tiskovne agencije v svojem govoru v parlamentu posvetil tudi odnosom s Kitajsko in ocenil, da so se odnosi z veliko azijsko sosedo »povsem vrnili na normalno pot«, potem ko se je lani v Pekingu sestal s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom. Ta pa naj bi obisk v Tokiu vrnil enkrat letos.

Kot je še dejal Abe, si bo prizadeval okrepiti diplomatske odnose z vsemi sosedami, »da bi vzpostavili severovzhodno Azijo kot območje stabilnega miru in blaginje«, še poroča AFP.

K normalizaciji odnosov s Kitajsko Abeja sicer že več let pozivajo japonski gospodarstveniki, saj je Kitajska njihova največja zunanjetrgovinska partnerica, prav tako pa predstavljajo Kitajci najpomembnejši vir turistov za Japonsko.