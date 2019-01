Predsednik Venezuele Nicolas Maduro je po odločitvi ZDA, da priznajo 35-letnega predsednika nacionalne skupščine Guaida kot začasnega predsednika Venezuele, odpoklical diplomatsko osebje veleposlaništva Venezuele v ZDA, vendar vsi tega navodila niso upoštevali.

Washington in Caracas že več let nimata veleposlanikov, ampak le odpravnike poslov. Madurova odpravnica poslov v Washingtonu je bila Lissette Hernandez, ki je ubogala ukaz in se vrnila v Caracas.

Pompeo je sporočil, da se je Vecchio že sestal z državnim podsekretarjem za politične zadeve Davidom Halom, ki mu je potrdil trdno podporo ZDA začasnemu predsedniku Guaidu, in dejal, da se ZDA veselijo sodelovanja z diplomatskim osebjem, ki ga bo potrdil Guaido.

V ponedeljek zjutraj se je državam, ki priznavajo 35-letnega Guaida kot začasnega predsednika Venezuele do volitev, pridružila še Avstralija. Že v soboto so Španija, Velika Britanija, Francija, Nemčija in Nizozemska Maduru sporočile, da bodo priznale Guaida, če v osmih dneh ne bo sklical novih volitev. Maduro je v nedeljo ta "ultimat" zavrnil.

Maduro se je oblečen v vojaško uniformo, obkrožen s svojimi generali udeležil vojaških vaj in zbrane vojake vprašal, ali sodelujejo v zaroti imperialističnih ZDA. Vojaki so mu strumno odvrnili, da ne sodelujejo. Maduro je potem povedal, da so pripravljeni braniti domovino v vseh okoliščinah.

Pripadniki opozicije so medtem vojakom po državi delili letake s ponudbo za amnestijo, če prestopijo k njim. Guaido, ki se je za predsednika razglasil v sredo med velikimi protesti proti Maduru, pa je vojake pozval, naj ne streljajo na sodržavljane, in obljubil, da bodo odgovorni za poboje kaznovani.