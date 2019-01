Pred gostovanjem v Zadru je Krki v ligi ABA voda že pošteno tekla v grlo. Novomeščani so bili namreč na povsem zadnjem mestu, hrvaško moštvo pa le zmago pred njimi. Za dolenjsko moštvo je bila torej zmaga tako rekoč obvezna in na koncu so košarkarji trenerja Simona Petrova do nje tudi prišli ter nekoliko lažje zadihali. Drugi slovenski predstavnik Olimpija bo danes ob 21. uri gostil Budućnost.

Trener Krke Simon Petrov lahko po dolgem času končno računa na popolno zasedbo, kar se pozna tudi v igri. Slovenski državni podprvak bi moral že v prejšnjem tednu ugnati Igokeo, a mu to po silni nespretnosti ni uspelo, v dvorani Krešimirja Čosića, ki je bila zaradi izgredov na tekmi proti Partizanu polovično zaprta, pa je bila pesem povsem drugačna. Dolenjsko moštvo je od samega začetka diktiralo tempo v igri, predvsem pa izjemno igralo v obrambi, saj košarkarji Zadra nikakor niso našli lahkih poti do obroča. Krka je prvi polčas dobila za 12 točk, v drugega pa so gostitelji krenili z željo, da preobrnejo rezultat. V za oko ne preveč lepi predstavi se je Zadar dobri dve minuti pred koncem približal na vsega dve točki zaostanka, a do velikega preobrata ni zmogel. »Srečni smo, ker nam je uspelo izvleči zmago. Kontrolirali smo večino tekme, nato pa je na koncu odločal en met. Dominik Mavra je pri nas zadel, oni niso in tekma se je razpletla v našo korist. Morda bi lahko že na kateri od prejšnjih tekem prišli do kakšne zmage več, pa nam je zmanjkalo moči in koncentracije v zaključku. Tokrat se nam je to vrnilo in vesel sem, da je tako,« je povedal Simon Petrov.

Izredno težko delo danes v Tivoliju čaka Olimpijo, ki gosti prvaka lige ABA Budućnost. Košarkarji iz Podgorice po menjavi trenerja, ko je namesto Aleksandra Džikića prišel Jasmin Repeša, igrajo precej bolje. V ligi ABA so nanizali tri zaporedne zmage, enako pa tudi v evroligi, kjer so med drugim na kolena spravili evropskega prvaka Real Madrid. »Z zamenjavo glavnega trenerja je Budućnost znova zaživela. Začela je igrati enostavno košarko, vsi košarkarji pa so aktivni v obrambi. Menim, da je Budućnost najboljše moštvo v ligi ABA v tej sezoni, pa čeprav rezultati tega ne kažejo, kljub temu pa že pogled na seznam igralcev lahko to trditev podkrepi. Naši tokratni tekmeci so edino moštvo v regionalnem tekmovanju, ki v tej sezoni igra tudi v evroligaški konkurenci, to pa prinaša zelo močne nasprotnike in zahtevne tekme, zato je favorit pred tekmo v Tivoliju znan. Naš cilj je z ekipno igro prikazati dobro predstavo, ki nas bo ob, upam, da glasni, podpori naših navijačev popeljala do šeste zmage v sezoni,« je povedal trener Olimpije Saša Nikitović.

Liga ABA, drugi izidi 17. kroga: Cedevita – C. zvezda 84:68 (21:20, 49:33, 70:45, Pullen 15, Murić 6; Dobrić 17), Partizan – Mega B. 98:86 (19:18, 50:40, 71:67, Nikolić 20; Mišković 30), FMP – Igokea 87:78 (23:20, 40:45, 61:67, Rebec in Reath po 16; Lešić 22), danes ob 18. uri: Mornar – Cibona, ob 21. uri: Olimpija – Budućnost.