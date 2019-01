»Začel sem zelo obetavno, nadzorovano. Tako, kot sem si zamislil. Nisem želel preveč brezglavo in intenzivno, počutje je bilo pravo. Do streljanja stoje sem držal stik z najboljšo dvajseterico. Potem sem imel malo smole z vetrom v sunkih, eno tarčo sem zgrešil zaradi nepotrebne napake. Za zadnjih pet tarč pa ne vem, kaj naj rečem; ponovil sem napake s prejšnjih tekem,« je o zapravljeni priložnosti za dober rezultat v Antholzu po sobotni zasledovalni tekmi biatloncev za svetovni pokal pojasnjeval Klemen Bauer. Zgolj njegovo 42. mesto je edini slovenski rezultat v sobotnem in nedeljskem programu na Južnem Tirolskem.

Več kot dvajset let in več na enem najbolj tradicionalnih prizorišč, kjer so svetovno elito gostili že štirideset tednov, naslednje leto pa bodo tudi svetovno prvenstvo, še ni bilo slabšega slovenskega izkupička. Ob odsotnosti Jakova Faka namestnik kapetana nikakor ne zmore optimalno opraviti s streljanjem stoje, kar bi mu z zelo solidno tekaško pripravljenostjo odprlo pot do dvajseterice. To je bilo najvišje letos na dveh decembrskih tekmah. Ostalim varovancem Uroša Velepca ne uspe ponoviti dosežkov izpred preteklih let.

Kdaj se bo vrnil Jakov Fak? Elitne tekme svetovnega pokala se bodo nadaljevale naslednji konec tedna v Canmoru v Kanadi in Salt Lake Cityju v ZDA. V reprezentanci se nadejajo, da tudi z Jakovom Fakom. Brez nosilca slovenskega biatlona tudi dvanajsto mesto moške ekipe v pokalu narodov IBU ne bo mogoče zadržati pred navalom Belorusov ter Kanadčanov in Američanov, ki bodo sedaj lahko izkoristili še prednost domačega terena. Po zelo skromnih dosežkih na treh tradicionalnih januarskih prizoriščih (Oberhof, Ruhpolding, Antholz) v slovenski reprezentanci zagotovo ne pokajo od optimizma. Trener Velepec bi znal, kot je iz prakse znano že leta, sedaj reševati ugled v marcu. Tudi Bauer kot najstarejši že razmišlja o vrhuncu sezone. »Ohranjam optimizem pred svetovnim prvenstvom, želim si ohraniti to raven tekaške pripravljenosti in še izpiliti streljanje,« o prvenstvu v švedskem Oestersundu v začetku marca razmišlja s 33 leti najstarejši v reprezentanci. V Antholzu v moški konkurenci ni bilo čudežev. Johannes Thingnes Boe je na zasledovanju z enajsto zmago na petnajstih tekmah potrdil premoč. Le na tekmi s skupinskem startom elitne trideseterice, kamor bi kot 26. v pokalu sodil tudi Jakov Fak, ga je s popolnim streljanjem s prvo zmago presenetil Francoz Quentin Fillon Maillet. Med biatlonkami so preobrat pripravile Nemke iz tretje vrste, v svetovnem pokalu pa sta na vrhu dve izpod Dolomitov, Dorothea Wierer in Lisa Vittozzi. Obet o vzponu slovenskega biatlona je mogoče predvideti glede na dosežke na mladinskem svetovnem prvenstvu v Osrblieu na Slovaškem, kjer sta v generaciji letnikov 2000 in mlajših Anton Vidmar in Alex Cisar v najboljši deseterici, med biatlonkami pa je najvišje (26. mesto) debitantka Kaja Zorč iz najobetavnejše slovenske generacije 2003.

Lampič obet za prihodnost Slovenska tekaška reprezentanca je po dobrih dosežkih v uvodnem delu sezone pretekli konec tedna pogumno izpustila niz tekem svetovnega pokala v Ulrichamnu na Švedskem in termin izkoristila za priprave na svetovno prvenstvo v Seefeldu, ki se začne čez tri tedne na Tirolskem. V svetovni pokal se bo slovenska reprezentanca vrnila drugi konec tedna v Lahtiju, kjer so te dni izpeljali mladinsko in mlajše člansko svetovno prvenstvu U23. Najboljši dosežek je bilo sedmo mesto Janeza Lampiča v sprintu.

Biatlon v številkah Moški, 12,5 km, zasledovalno: 1. Thingnes Boe (Nor) 31:33,7 (3), 2. Guigonnat + 34,8 (1), 3. Maillet (oba Fra) + 40,6 (2), 42. Bauer (Slo) + 4:24,4 (6). Moški, skupinski start, 15 km: 1. Maillet (Fra) 34:39,4 (0), 2. Thingnes Boe (Nor) + 14,3 (2), 3. Peiffer (Nem) + 24,6 (0). Skupno – svetovni pokal: 1. Thningnes Boe 836, 2. Fourcade (Fra) 554, 3. Loginov (Rus) 548, 26. Fak 196, 48. Bauer 51, 84. Dovžan (vsi Slo) 3. Ženske, 10 km zasledovalno: 1. Wierer (Ita) 29:20,1 (2), 2. Dahlmeier (Nem) + 6,0 (1), 3. Vittozzi (Ita) + 16,2 (2). Ženske, 12,5 km skupinski start: 1. Dahlmeier 35:32,8 (1), 2. Davidova (Češ) + 13,1 (1), 3. Hinz (Nem) + 16,4 (1). Skupno – svetovni pokal: 1. Wierer 632, 2. Vittozzi 598, 3. Roeiseland (Nor) 508, 88. Poje (Slo) 3.