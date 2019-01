#foto Zimski turizem: Ljubitelji snega in sonca preplavili Zgornjesavsko dolino

Sončno vreme je minuli konec tedna na smučišča in tekaške proge v Zgornjesavski dolini privabilo številne ljudi. Ljubitelji alpskega smučanja so na svoj račun prišli predvsem v Kranjski Gori in Podkorenu, nordijskega v Planici in okolici, pohodniki pa so se ob škripanju snega pod nogami napotili proti Tamarju.