Bankirji Sberbank na obisku pri Zdravku Počivalšku

V četrtek, ko je iz Davosa prišla novica, da se namerava ruska državna Sberbank do konca junija umakniti iz lastništva Agrokorja, sta dva bankirja pripotovala v Ljubljano in se sestala z gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom in Mercatorjevim vodstvom. Eden od njiju je bil Maksim Poletajev, v Sberbank ključna oseba, pristojna za Agrokor, ki je izjavo svojega kolega v Davosu zanikal.