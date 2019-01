V največji in po zdraviliškem turizmu vsem svetu znani Rogaški Slatini nameravajo v prihodnjih letih še povečati število obiskovalcev, še zlasti enodnevnih. Te naj bi privabljala tudi investicija, katere idejno zasnovo je na zadnji seji slatinskega občinskega sveta predstavil domačin, svetovno priznani izdelovalec orgel Anton Škrabl, ki ima za seboj 30-letno tradicijo izdelovanja tega inštrumenta.

Gre za vrtoglavih 400 milijonov evrov vreden evropski oglarski center, ki ga nameravajo umestiti na degradirano industrijsko območje nekdanjega Mizarstva Rogaška Slatina. »V veliki dvorani z 2000 sedeži, opremljeni v slogu sodobne in klasične arhitekture, bi prirejali koncerte različnih glasbenih zvrsti, center pa bi bil namenjen tudi izobraževanju organistov ter spoznavanju orgelske glasbe iz različnih obdobij,« razloži Anton Škrabl, ki namerava v tej dvorani postaviti tudi največje orgle na svetu.

Ponudbo centra bi dopolnili z glasbenimi terapijami, ki so v svetu vse popularnejše. Ob tem naj bi na tem mestu zgradili tudi hotel višjega ranga, morda celo novo apartmajsko naselje in kamp, občina pa na tem mestu znova načrtuje tudi gradnjo panoramskega razglednega stolpa. Tega so sicer v Rogaški Slatini nameravali postaviti na območju stare glasbene šole, a se s tem niso strinjali strokovnjaki na zavodu za varstvo naravne in kulturne dediščine, zato so idejo začasno opustili, zdaj pa jo znova obudili.