Martina Batič, zborovska dirigentka in prejemnica nagrade Prešernovega sklada: Iskrenost, ki jo začutijo tudi pevci

Izjemen smisel za oblikovanje zborovskega zvoka je razlog, da je med letošnjimi nagrajenci Prešernovega sklada tudi zborovska dirigentka Martina Batič. Nagradili so jo za koncerte, ki jih je s petimi vrhunskimi zbori – Komornim zborom RIAS v Berlinu, Zborom Srednjenemškega radia iz Leipziga, Zborom Slovenske filharmonije, Zborom Švedskega radia in Mešanim pevskim zborom francoskega nacionalnega radia, ki ga od septembra lani tudi vodi – poustvarila v zadnjih treh letih. Pred odhodom v Pariz je bila osem let pomočnica direktorja za zbor pri Slovenski filharmoniji, še prej je pet let vodila zbor SNG Opera in balet Ljubljana.