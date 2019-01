Vpis prvošolčkov za šolsko leto 2019/2020

Na vseh ljubljanskih osnovnih šolah bo v torek, 12. februarja, in sredo, 13. februarja, od 8. do 12. in od 16. do 19. ure potekal vpis otrok v prvi razred osnovne šole za šolsko leto 2019/2020. Starši morajo v prvi razred osnovne šole februarja vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili šest let.