Če bodo ljubljanski mestni svetniki na februarski seji mestnega sveta potrdili predlog javnega podjetja Žale in občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, bodo morali svojci pokojnikov, ki so pokopani na pokopališčih na območju ljubljanske mestne občine, v prihodnje plačevati več. Občina in upravljalec ljubljanskih pokopališč namreč predlagata podražitev grobnin. Te bi se s 1. marcem 2019 dvignile za približno deset odstotkov.

S plačevanjem grobnine najemniki grobov ne plačujejo uporabe zemljišča, temveč s tem krijejo stroške, ki nastanejo pri vzdrževanju pokopališča. To so med drugim odvoz smeti, poraba vode in elektrike, vzdrževanje skupnih poti, parkirišč, ozelenitve in javnih sanitarij ter stroški za čuvajsko in zimsko službo. Višina grobnine se razlikuje predvsem glede na vrsto grobov, nazadnje pa so cene grobnin določili leta 2013. Trenutno na primer najemniki enojnega groba plačujejo 34,5 evra grobnine na leto, grobnina za žarni grob znaša 20,7 evra, za prostor za raztros pepela 34,5 evra, letne grobnine za povečan grob pa se začnejo pri 34,5 evra in segajo do 207 evrov, odvisno od števila dodatnih prostorov. Sodeč po ceniku, ki ga zdaj predlagajo v podjetju Žale, bo letna grobnina za enojni grob in za raztros pepela v prihodnje stala 38 evrov, za žarni grob 22,8 evra, grobnine za povečan grob pa se bodo gibale med 38 in dobrimi 228 evri.

Širitve pokopališč dodaten strošek

Na Žalah načrtovano podražitev upravičujejo s podatkom, da so bile grobnine na ljubljanskih pokopališčih do zdaj prenizke glede na obsežen program vzdrževanja, ki ga v podjetju zagotavljajo. »V preteklih letih je bila v Ljubljani dosežena takšna raven vzdrževanja pokopališč, ki prestolnici države pristoji in zadovoljuje pričakovanja najzahtevnejših najemnikov, obiskovalcev pokopališč, lokalne skupnosti, države, civilne družbe in sredstev javnega obveščanja,« pojasnjujejo v predlogu. Ob tem v podjetju poudarjajo, da so se s širitvijo nekaterih pokopališč, ki jih je občina izvedla v preteklih letih, povečale površine za vzdrževanje, »čeprav je v prvih letih po gradnji večina grobov praznih in ne prinaša prihodka«.

Podjetje Žale na območju ljubljanske občine upravlja z osemnajstimi pokopališči. Med zadnjimi je denimo občina prenovila in razširila pokopališče v Sostrem. V sklopu približno 1,7 milijona evrov vredne prenove so tam uredili nov poslovilni objekt z vežico, zagotovili pa so tudi več kot 700 novih pokopnih mest za klasični in žarni pokop ter raztros pepela. Na občini so tudi že začeli uresničevanje projekta, v sklopu katerega bodo na pokopališču v Polju med drugim zagotovili več kot 1400 novih pokopnih mest, načrtujejo pa tudi širitev pokopališč na Viču, Rudniku in Žalah ter v Štepanji vasi in Šentvidu, kar bi po njihovih ocenah stalo več kot 15 milijonov evrov. »Razširitev pokopališča ne zahteva le investicijskih sredstev, ampak predstavlja tudi podražitev stroškov vzdrževanja pokopališča. Ta se iz grobnin ne povrnejo, saj je na začetku oddanih malo grobov, vzdrževati pa je treba vso površino razširjenega pokopališča,« so ob tem še zapisali v predlogu za podražitev.