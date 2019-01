Ni miru na priljubljenem smučišču, kjer je tudi precej gostinske ponudbe različnih podjetnikov. Eden med njimi je Jože Štupar, ki vodi brunarico Kekec. Temu je najemnik smučišča in lastnik RTC Krvavec Janez Janša začel omejevati prostor tam, kjer so do zdaj lahko nemoteno počivali smučarji in se nastavljali soncu. Kot trdijo v Kekcu, želi novi lastnik krvavških žičnic omejiti prostor, za katerega imajo ustrezno odločbo. Ko je prvič postavil ograjo, ki bi smučarje pregnala z ležalnikov pred brunarico, so jo gostinci odstranili, a vojna se stopnjuje. Poleg ogleda policistov je zdaj na vrsti obisk pristojnih inšpektorjev, na katere se sklicujeta obe vpleteni strani.

»Zunaj imamo stojala za smuči in ležalnike, kot je to povsod na smučiščih. Do zdaj ni to nikogar motilo, zdaj smo soočeni s tem, da nam upravljalec smučišča želi to na silo preprečiti. Pa imamo ustrezno odločbo od leta 2005, da lahko zunaj terase zasedemo prostor do 10 metrov od brunarice. Zame je to nagajanje, ker pač nisem sledil Janševemu pozivu, da tožimo občino, predstavljam pa tudi konkurenco pri ponudbi, kar očitno koga moti,« je dejal Jože Štupar, ki zaposluje tri ljudi, sam je že upokojenec.

Za varnost gre Za pojasnilo smo zaprosili Janeza Janšo, ki vodi upravo RTC Krvavec, in dobili odgovor, da je prva dolžnost upravljalca smučišča varnost smučarjev, zato so zaposlene v brunarici opozorili, da »se s svojo dejavnostjo nevarno širijo na smučišče in ogrožajo varnost smučarjev«. Smučarski center namreč prav zdaj tudi širi eno od prog, kar je po oceni Štuparjevih le poskus, da bi jim tudi na ta način omejili tisto, kar jim po njihovi oceni pripada. Ko smo o razmerjih vprašali še v pašni skupnosti Jezerca, ki združuje solastnike zemljišč, nam je Marko Kuhar potrdil, da imajo z Janšem in Štuparjem urejene pogodbene odnose in da gre za spor izključno med gostincem in RTC Krvavec.