»V hišo nisem šel, prisežem. In v kuhinji nisem prijel noža. Kar sem tisti dan povedal policistom, je bila laž. Zaradi šoka in stresa nisem vedel, kaj sploh govorim,« je v petek pričal Brendo Bajt, ki je zadnjega julija lani z očetom Srdjanom Jotićem in stricem Brankom v Šmarju - Sapu obiskal Sanela Hudoroviča. Srečanje se je končalo krvavo – Sanelo je Srdjana v lastni kuhinji dvakrat zabodel. Sam pravi, da se je pred trojico z nožem zgolj branil, oni pa vztrajajo, da je prag hiše prestopil le eden od njih – oškodovanec.

Petkovo pričanje sina zabodenega Srdjana se veliko bolj sklada z očetovim in stričevim pripovedovanjem kot zgodba, ki jo je še na dan napada opisal grosupeljski policistki Katarini Teofilović. »Iz kuhinje sem slišal ropot, zato sem vstopil v hišo. Videl sem, kako se foter in Sanelo prerivata. Sanelo je imel v rokah nož z rumenim ročajem, s katerim ga je dvakrat zabodel. Morda sem za nož prijel še sam in z njim zamahnil. Očetu sem pomagal iz hiše, Sanelo je tekel za nama z dvema nožema v rokah,« je Bajt, ki v koprskem zaporu trenutno prestaja štirimesečno kazen, 31. julija lani na policiji opisal razvoj dogodkov. Da zaradi šoka in stresa ni vedel, kaj sploh govori, je nekaj mesecev kasneje trdil že pred preiskovalnim sodnikom, svoje navedbe glede vstopa v hišo pa je znova preklical v petek. Njegov oče in stric sta pred tem pričala, da je v hišo vstopil samo oškodovanec, Bajtova prvotna izpovedba, da je bil v kuhinji tudi sam, pa bi šla na roko obtoženemu.