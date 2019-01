»Vizija je jasna – postati želimo najboljša banka 2020. Čeprav menim, da smo najboljša slovenska banka že danes,« je z uvodnim nagovorom na ponovoletnem druženju v Ljubljani goste nagovoril predsednik uprave Nova KBM John Denhof. Ker so spremembe, prilagajanja, prijazna beseda, dostopnost in druženje stalnice v našem življenju, je Denhof s svojim sproščenim nagovorom požel velik aplavz, izpostavil pa je še, da bo banka še bolj usmerjena k negovanju odnosov s strankami, poslovnimi partnerji. Ob tem je poudaril pomembnost sodelovanja v gospodarstvu, s tokratnim druženjem v prestolnici pa tudi namignil, da so se z novim letom strateško usmerili prav na osrednjo Slovenijo.

Prisotni po vsej Sloveniji Minulo leto je bilo za Novo KBM izjemno uspešno, s sloganom Najboljše šele pride pa so vstopili tudi v leto 2019. »Smo najbolj dostopna banka v Sloveniji, z močno vlogo v vzhodni in zahodni Sloveniji, še dodatno pa želimo okrepiti vlogo v osrednji Sloveniji. Menim, da nam to vse bolj uspeva,« je povedal Matej Falatov, član uprave in ponovoletno druženje s poslovnimi partnerji v prestolnici komentiral: »V Ljubljani, kjer je največ podjetij, želimo postati prodornejši in vidni. Stranke namreč cenijo naše storitve.« Korak k še boljšemu poslovanju je tudi popolnoma prenovljen, svež pristop h gospodarskim družbam. »Prav tako se usmerjamo tudi na mala in srednja podjetja, pomagati jim želimo pri razvoju, novih investicijah. Naša želja je, da z njimi postanemo uspešni, dolgoročni partnerji,« je povedal Falatov, ki je prav tako priznal, da se banka zaveda, da v Ljubljani še vedno nimajo dovolj poslovalnic, da bi naredili korak bližje k prebivalcem. »Prav zato smo šli v večje posodobitve že obstoječih poslovalnic, da bili vidnejši. Vsi komitenti Nove KBM pa lahko bančne storitve koristijo v vseh poslovalnicah Pošte Slovenije.«