Ameriški volivci bi v tem trenutku vzeli kogarkoli, ki ni Trump, bi lahko na kratko povzeli anketo. Nekdanji podpredsednik Joseph Biden bi ga premagal s 53 proti 41 odstotkom, senator iz Vermonta Bernard Sanders z 51 proti 41 odstotkom, senatorka iz Kalifornije Kamala Harris z 48 proti 41 odstotkom, nekdanji kongresnik iz Teksasa Beto O'Rourke s 47 proti 41 odstotkom, senatorka iz Massachusettsa Elizabeth Warren z 48 proti 42 odstotkom in senatorja iz New Yorka oziroma New Jerseyja Kirsten Gillibrand ter Corey Booker s 47 proti 42 odstotkom.

Anketa kaže, da Trumpu v nobenem od hipotetičnih dvobojev ne uspe preseči 42 odstotkov podpore, kar se sklada z odgovorom na vprašanje, ali podpirajo njegovo delo. Ne podpira ga 57 odstotkov, podpira pa 40 odstotkov Američanov.

60 odstotkov jih je nasprotovalo zamisli, da se najprej zagotovi denar za zid na meji z Mehiko in šele nato obnovi financiranje vlade, to Trumpovo zahtevo pa je podprlo 35 odstotkov Američanov. Trump je v petek sicer že priznal poraz in zagotovil delo vlade za tri tedne. Anketa je bila izvedena pred tem, med 19. in 21. januarjem.

Spor okrog financiranja vlade in zidu je Trumpu tako zbil popularnost, da si sedaj večina volivcev želi na njegovem položaju vodjo senatne manjšine Chucka Schumerja in predsednico predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi - Schumerja proti Trumpu v razmerju 46 proti 41 odstotkom, Pelosijevo pa s 47 proti 44 odstotkom. Trumpu je uspelo v nekaj tednih iz ene najmanj priljubljenih političark v ZDA narediti vzhajajočo zvezdo.

Glede preiskave ruskega vpletanja v volitve 2016 okrog 45 odstotkov Američanov meni, da je Trump pri tem zagrešil kazniva dejanja, 41 odstotkov pa jih meni, da ne. V primeru, da posebni tožilec Robert Mueller razkrije dokaze o krivdi, pa 60 odstotkov Američanov meni, da je potrebno predsednika sodno preganjati.