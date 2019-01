Tudi pri šestinosemdesetih letih in kljub težavam s srcem profesionalni smučar Juičiro Miura še ni pripravljen odložiti svojih smuči. Januarja se je poskušal povzpeti na Aconcaguo, s 6961 metri nadmorske višine najvišji vrh Južne Amerike, potem pa z nje odsmučati. »Cilju se lahko tudi odrečem, vendar moram prej poskusiti, pri tem poskusu pa bom šel do skrajne meje. Če pridem do vrha, bo to bolj čudovito od česar koli drugega,« je povedal ob odhodu iz Japonske v začetku januarja.

Miuro je za dodatno pomoč spremljala zvezdniška ekipa šestih vrhunskih japonskih alpinistov, od katerih so že vsi preplezali na vrh Everesta, dva od njih pa sta tudi prejemnika zlatega cepina, najvišjega alpinističnega priznanja. Član odprave pod vodstvom Miure je bil tudi zdravnik Kazue Oširo, specialist za gorsko medicino. Verjetno najpomembnejši član odprave je bil Gota, 49-letni Miurov sin, s katerim sta skupaj že trikrat osvojila vrh Everesta. Prvič, leta 2003, ko je Miura dopolnil 70 let, drugič, ko jih je dopolnil 75 in tretjič ob Japončevi 80. obletnici. Vsakič je Miura popravil svoj rekord in vsakič je (p)ostal najstarejši človek, ki je stopil na vrh najvišje gore na svetu. Že leta 1970 pa je kot vrhunski smučar poskušal z vrha Everesta presmučati. Zmanjkalo mu je zadnjih 900 metrov višine, smučal je z nadmorske višine 8000 metrov, potem pa je do leta 1985 presmučal še z najvišjih gorskih vrhov drugih šestih celin.