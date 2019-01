Tek na smučeh je eno najpriljubljenejših rekreativnih doživljanj zimske idile. Gre za eno najbolj zdravih aktivnosti, ki okrepi celo telo, ugodno vpliva na naš organizem in poskrbi za boljše počutje. Za vse, ki še ne veste ali ki ste v dilemi: teka na smučeh se lahko lotimo v dveh tehnikah – klasični ali drsalni oziroma prosti tehniki. Vsaka ima svoje značilnosti, prednosti in slabosti.

Za bolj izkušene tekače je privlačnejša drsalna tehnika (rečemo ji tudi prosta tehnika ali skating), kjer tečemo po steptanem širokem delu in največ uporabljamo enojni drsalni korak in dvojni drsalni korak. Prosta tehnika je hitrejša od klasične, zahteva dobro ravnotežje in koordinacijo.

Za začetnike, otroke in starejše je primernejša klasična tehnika, ki zahteva manj kompleksnega gibanja. Posnema naravno gibanje, podobno hoji, in je energijsko manj zahtevna kot drsalna tehnika. Z njo se prilagodimo na sneg, usvojimo drsenje in ravnotežje na smučeh. Elemente klasične tehnike, s katerimi se prilagajamo razgibanosti terena (dvotaktni diagonalni korak, korak s soročnim odrivom in soročni odriv), izvajamo v posebni smučini oziroma »špuri«.

Razlike v opremi

Oprema za obe tehniki se med seboj razlikuje v vseh bistvenih kosih: smučeh, čevljih in palicah. S smučmi za klasično tehniko bomo težko tekli v drsalni tehniki in obratno. Smuči izberemo glede na telesno višino in telesno maso. Nepisano pravilo pravi, da naj bo dolžina smuči za klasično tehniko od 15 do 25 centimetrov nad telesno višino. Te smuči so v sredinskem delu bolj napete in trše. Dolžina smuči za drsalno tehniko naj bo od 10 do 15 centimetrov nad telesno višino.

Za drsalno tehniko uporabljamo visoke čevlje, ki so v gležnju ojačani, medtem ko so za klasično tehniko primerni nizki čevlji. Obstajajo tudi srednje visoki čevlji, s katerimi lahko rekreativno tečemo v obeh tehnikah teka. Tudi dolžina palic je še kako pomembna. Palice za klasično tehniko naj segajo največ do podpazduhe, za drsalno tehniko pa med rameni in brado. Na trgu najdemo pestro ponudbo palic – med seboj se razlikujejo po masi in sestavi, kakovosti ročaja ter po velikosti in kakovosti krpljic in špic. Najlažje, pa tudi najdražje, so karbonske palice, ki so obenem najbolj toge, odzivne in temperaturno stabilnejše od preostalih.