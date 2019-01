Spominske slovesnosti v Oswiecimu so se udeležili tudi predstavniki poljske vlade, tuji politiki in predstavniki različnih ver, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

Na žrtve holokavsta so spomnili tudi drugod po svetu. Izraelski predsednik Reuven Rivlin je ob današnjem dnevu pohvalil napore sprave med Nemci in Judi, ko se je danes srečal z nemškimi prostovoljci in preživelimi holokavsta. Dodal pa je, da se nikoli ne sme oprostiti zločinov, ki so jih nacisti zakrivili Judom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Židan o zoperstavljanju s pogumom

V Sloveniji je predsednik državnega zbora Dejan Židan v poslanici opomnil, da je naša skupna moralna odgovornost in politična dolžnost, da se proti nestrpnostim in kršitvam človekovega dostojanstva vnaprej zoperstavimo z vsem našim pogumom. »S tem izrazimo globoko spoštovanje preživelim in se ponižno poklonimo milijonom, ki so bili žrtev najbolj množičnega zločina proti človeštvu,« je dodal.

Wiesenthalov center je danes objavil tudi letno poročilo o pregonu nacističnih zločincev, v katerem so med drugim pohvalil splošne napredke, predvsem v Nemčiji. Slabo oceno pa so med drugim dobile Norveška, Švedska, Avstrija, Litva in Ukrajina.

Združeni narodi so leta 2005 razglasili 27. januar za mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta, od leta 2008 ga obeležujemo tudi v Sloveniji. Na ta dan pred 74 leti so sovjetski vojaki osvobodili preživele v koncentracijskem taborišču Auschwitz. ZN letos ob dogodkih, ki v spomin na žrtve nacističnega in fašističnega pomora po svetu in v Sloveniji potekajo te dni, pozivajo k zaščiti človekovih pravic in opozarjajo na porast antisemitizma.