»Verjamem, da obstajajo pogoji za postavitev temeljev za dogovor v letošnjem letu, ki bi lahko bil potrjen in nato stopil v veljavo leta 2020,« je Gurria za francosko tiskovno agencijo AFP povedal ob robu Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu.

Njegova izjava prihaja leto po tistem, ko se je ta ideja zazdela neuresničljiva, potem ko države članice niso dosegle strinjanja o besedilu, predstavljenem v okviru skupine držav G20.

Gre za davek, ki bi doletel globalne digitalne velikane, kot so Amazon, Google in Facebook. Davek bi morda lahko ciljal na prihodke teh podjetij in ne na njihove dobičke, saj slednje tovrstna podjetja rada prijavljajo v davčno ugodnejših državah.

Namera za enostransko obdavčitev gigantov

Ker do sprejema tovrstnega mednarodnega dogovora v okviru OECD ali EU doslej še ni prišlo, so nekatere države, kot so Velika Britanija, Francija in Španija, najavile namero za enostransko obdavčitev gigantov.

Podpredsednica Googla Ruth Porat je v Davosu podprla pogajanja pod okriljem OECD, ki povezuje najrazvitejša gospodarstva. »Smo zelo odkriti: podpiramo pobudo OECD,« je dejala.

Do poskusov vzpostavitve davka za digitalne velikane je prišlo tudi na ravni EU, vendar so bila stališča držav članic do tega deljena, med drugim zaradi strahu pred možnimi protiukrepi s strani ZDA, kjer domuje večina digitalnih gigantov.