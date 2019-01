»V šoku je. Do konca življenja bo invalid. To je tragedija zanj in njegovo družino,« je dejal odvetnik Philippe de Veulle za televizijo BFM.

Odvetnik je dodal, da bo zaradi poškodbe vložil pritožbo proti policiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rodriguesa so po incidentu prepeljali v bolnišnico, kjer je noč preživel v umetni komi. Aktivist je za televizijo LCI dejal, da ga je v nogo zadela tudi posebna granata, ki jo policija uporablja za nadzor protestnikov. Pri tej vrsti granate se sprožijo močen zvok in svetloba ter gumijaste kroglice.

Policijo je obtožil, da se poslužujejo vseh nasilnih prijemov, ki jih zakonodaja dovoljuje.