»Imamo konkretne dokaze za trditve, da so kapitan in posadka ladje Sea Watch 3 ogrozili življenja tistih na krovu z nespoštovanjem konkretnih navodil pred več dnevi, naj jih izkrcajo v najbližjem pristanišču, ne v Italiji,« je poudaril Salvini. Te dokaze bo Italija predala pravosodnim organom.

Medtem so trije italijanski poslanci, kljub temu, da niso dobili dovoljenja ministrstva, obiskali nesrečno ladjo. »Preverili bomo stanje potnikov in posadke. Prizadevamo si, da bi se vsi lahko nemudoma izkrcali,« je na twitterju zapisal Riccardo Magi iz stranke Več Evrope.

Salvini zavrača pozive k sprejemu migrantov, večine iz podsaharske Afrike, ki so jih v Sredozemskem morju rešili pred dobrim tednom dni. Opozarja, da je imela ladja priložnost vpluti v pristanišče že v vodah Libije, Tunizije in Malte. Obtičala je pred obalo Sicilije.

Po ocenah italijanskega notranjega ministra so kapitan in posadka zagrešili zločin z »jasno željo uporabiti migrante v politični bitki«.

Poslance obtožil kršenja zakonodaje

Migranti so po njegovih besedah izčrpani in se drenjajo na 25 kvadratnih metrih, delijo tudi eno stranišče. Lahko si predstavljate, kaj to pomeni, je Magi s krova poročal za televizijo SkyTG24.

Na ladjo sta se povzpela tudi Nicola Fratoianni iz stranke Italijanska levica ter Stefania Prestigiacomo iz stranke Naprej Italija. Do ladje sta prispela s čolničkom, pri čemer sta ignorirala ukaz, da se ji ne smeta približevati.

Salvini je tudi omenjene poslance obtožil kršenja zakonodaje in podpiranja nezakonitih migracij.

Ladja Sea Watch 3 sicer pluje pod nizozemsko zastavo, Salvini pa vztraja, naj odgovornost za plovilo zato prevzameta Nemčija ali Nizozemska. Nizozemski minister za migracije Mark Harbers je v soboto dejal, da njegova država ni dolžna najti rešitve, saj je ladja na morju na lastno pobudo.