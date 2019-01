Grožnja debelosti tudi na Bližnjem vzhodu

V arabskih državah, vse od Sredozemskega morja pa do Pakistana, vedno večjo grožnjo predstavlja debelost. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) v regiji letno zaradi nenalezljivih bolezni umre 1,1 milijona ljudi, mlajših od 70 let, in to predvsem za posledicami z debelostjo povezanih bolezni.