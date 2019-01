»Princip proste izbire se je obnesel. Kdor želi voziti 120 (kilometrov na uro), lahko vozi 120. Kdor želi voziti hitreje, pa tudi lahko,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa za časnik dejal Scheuer.

O varnostnem vidiku hitre vožnje pa je dejal: »Nemške avtoceste so najbolj varne ceste na svetu.« Omejitev hitrosti trenutno velja na 30 odstotkih nemških avtocest, to je na 7640 kilometrih, medtem ko na 18.150 kilometrih ni nikakršnih omejitev. Scheuer je za časnik dejal: »Sistem priporočenih hitrosti vožnje deluje in se je izkazal«.

Pred kratkim so v javnost prišli predlogi neke okoljske delovne skupine nemške vlade, med katerimi je tudi omejitev vožnje na nemških avtocestah na 130 kilometrov na uro. Scheuer je dejal, da so takšni predlogi v »nasprotju z vsako človeško logiko«.

Nemčija je edina država v Evropi, kjer lahko vozniki na večini avtocest vozijo, kolikor hitro želijo. Nekateri tako divjajo s hitrostjo 200 kilometrov na uro in več.