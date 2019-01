Trudeau je v izjavi zapisal, da je McCalluma pozval k odstopu, vendar razloga za to ni navedel. Dodal je, da je dolgoletni diplomat Kanadi služil častno, njemu in njegovi družini se je zahvalil za njihovo služenje. McCallum je odstopil in premier je ta odstop sprejel, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

McCallum je pred dnevi sprožil precej razburjenja, ko je v izjavah za nekatere medije zatrdil, da je ameriška zahteva za aretacijo Huaweijeve finančne direktorice Meng Wanzhou sporna in da ima Mengova kar nekaj dobrih argumentov na svoji strani. Med drugim je izpostavil osebno politično vmešavanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa v njen primer, pa tudi dejstvo, da Kanada ni uvedla sankcij proti Iranu, zaradi kršenja katerih naj bi bila pridržana hčerka ustanovitelja tehnološkega podjetja.

Dan kasneje je izjave vzel nazaj, češ da se je neprimerno izrazil, v petek pa naj bi za nek medij znova dejal, da bi bilo »dobro za Kanado«, če bi ZDA umaknile svojo zahtevo.