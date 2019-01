Iz koncertne dvorane Bataclan so v soboto sporočili, da so zelo užaloščeni, ker so neznanci ukradli Banksyjevo delo, ki je predstavljal simbol spominjanja in pripadnosti.

Vir blizu preiskave je za televizijo LCI pojasnil, da je imela skupina zamaskiranih oseb s sabo kotne brusilke, s katerimi so izrezali umetniško delo in ga naložili na tovornjak.

Bel grafit s podobo žalostne ženske se je na vratih za zasilni izhod iz dvorane pojavil lani poleti, ko je bil umetnik aktiven tudi v drugih predelih mesta.

Banksy je ulični umetnik in aktivist, ki ostaja anonimen. Prava senzacija je postal lani oktobra, ko se je njegovo slavno delo Deklica z balonom takoj po nakupu za rekordnih 1,042 milijona britanskih funtov na oktobrski dražbi v Londonu delno samouničilo. Nekateri menijo, da je bil na dražbi osebno prisoten. Videli naj bi namreč moškega s črnimi očali in klobukom, kako se kmalu po dogodku preriva z varnostniki v bližini vhoda v dražbeno hišo.