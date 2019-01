V Sankt Peterburgu so se ob 75-letnici obleganja po ulicah zapeljali tanki, pokazali pa so tudi drugo moderno vojaško orožje. Parado je pospremilo več kot 2500 vojakov oblečenih v moderne in zgodovinske uniforme, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Putina ni bilo Kljub minus 11 stopinjam Celzija in sneženju se je parade udeležilo več sto obiskovalcev, ki so se z minuto molka poklonili žrtvam. Parade se sicer ni udeležil ruski predsednik Vladimir Putin, ki se je pred 66 leti rodil v tem mestu, bo pa prisostvoval pri drugih spominskih obeležjih, ki se odvijajo že od petka. 27. januarja 1944 so vojaške enote takratne Sovjetske zveze po 872 dneh obleganja s strani vojske nacistične Nemčije pregnale nemške vojake z zadnjih položajev v mestu. Za Ruse obleganje Leningrada, ki se zdaj ponovno imenuje Sankt Peterburg, velja za eno najtemačnejših obdobij v zgodovini države. Ob koncu obleganja leta 1944 je v mestu, kjer je pred obleganjem živelo tri milijone ljudi, ostalo samo še 800.000 ljudi. Po različnih ocenah je zaradi lakote, bombardiranja in topniškega obstreljevanja umrlo od 641.000 do milijona ljudi, skoraj 34.000 je bilo ranjenih, 716.000 jih je ostalo brez strehe nad glavo. Iz mesta so med letoma 1941 in 1944 evakuirali 1,7 milijona ljudi, navaja ruska tiskovna agencija Tass.

Jedli tudi trupla? Profesor zgodovine z Evropske univerze v Sankt Peterburgu Ivan Kurila je za francosko tiskovno agencijo AFP ocenil, da je bilo obleganje Leningrada ena od najhujših tragedij človeštva v zadnjih sto letih. »Ljudje so stradali, umirali so zaradi lakote. Obstajajo grozljive zgodbe o tem, da so jedli trupla in o kanibalizmu,« je še dejal. »Ničesar niso jedli,« ob pripovedovanju zgodbe svoje matere pove Marina Kulagina. Njena mati Valentina Grigorjeva je med obleganjem mesta zaradi lakote izgubila sedem od osmih bratov in sester ter očeta. 86-letna Natalija Katunceva ima podobno zgodbo. Ko so nemške in finske čete obkolile mesto, je bila še deklica. Izgubila je očeta, ki je umrl zaradi podhranjenosti. »Zaposlen je bil na univerzi in je prejemal dodatne obroke, a je vse prinesel meni in mami. Še zdaj občutim krivdo,« je povedala. »Največja nevarnost je bila podhranjenost. Obstreljevanje in bombe, čeprav strašne, v primerjavi s pomanjkanjem hrane niso tako ogrožale moje družine,« se je spominjala.