V Beogradu kljub mrazu in močnemu sneženju protesti proti Vučiću že osmi teden zapored

V Srbiji so se v soboto nadaljevali protesti opozicijskih privržencev, ki pod geslom Eden od petih milijonov zahtevajo odstop predsednika Aleksandra Vučića in več medijske svobode. Protesti so se tokrat kljub mrazu in močnemu sneženju odvili osmi teden zapored, navaja avstrijska tiskovna agencija APA.