Prva eksplozija je odjeknila med nedeljsko mašo v katedrali na otoku Jolo. Ko so na kraj dogajanja prispeli vojaki, je drugo bombo razneslo na parkirišču. Večina žrtev je sicer civilistov, dodaja BBC.

Na območju so aktivni islamistični borci, a odgovornosti za napad ni prevzel še nihče.

Filipinski obrambni minister Delfin Lorenzana je napad označil za »strahopetno dejanje« in lokalne prebivalce pozval k sodelovanju z oblastmi. Terorizem ne sme zmagati, je poudaril.

Umrlo 27 oseb, 77 ranjenih

»Uporabili bomo vso moč zakonodaje, da storilce pripeljemo pred roko pravice,« je zatrdil.

Da gre za »teroristično dejanje in umor«, je sporočil tudi tiskovni predstavnik predsednika Rodriga Duterteja Salvador Panelo.

Poveljnik lokalne policije Graciano Mijares je navedel, da je smrtnih žrtev 27, ranjenih pa je 77 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na referendumu so volivci prejšnji teden podprli ustanovitev avtonomne regije Bangsamoro na večinsko muslimanskih območjih južnih Filipinov. Volivci v provinci Sulu, kamor sodi Jolo, so to zavrnili.