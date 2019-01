V času testnih voženj za volanom avtobusa sicer sedi voznik, ki bi po potrebi prevzel krmilo, a po navedbah vodje projekta doslej še ni posegel v upravljanje vozila, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Minibus, ki vozi med dvema terminaloma, lahko prevaža do deset ljudi in doseže najvišjo hitrost 30 kilometrov na uro. Za navigacijo skrbita sistem GPS in magnetne oznake na vozišču. Vrednosti projekta ne razkrivajo.

Japonska želi v času poletnih olimpijskih iger prihodnje leto svetu pokazati svoje napredne tehnološke dosežke. Projekti, kot je samovozeči letališki avtobus, so kot nalašč za to. Vendar pa številni opozarjajo, da se za robotizacijo vozil skriva tudi problematika pomanjkanja delovne sile.

Staranje prebivalstva je na Japonskem namreč vse bolj pereča težava, nič novega ni niti pomanjkanje zanimanja za deficitarne poklice med mladimi.