Mol si »nagrado« zasluži za projekt kanal C0. V okviru tega projekta »gradi kanalizacijo velikega pretoka v vodonosniku od Broda do Ježice, ki je glavni (iz)vir ljubljanske pitne vode«, so opozorili v sporočilu za javnost.

Vodonosnik zagotavlja več kot 300.000 prebivalcem Ljubljane 90 odstotkov dnevnih potreb po pitni vodi. Mol je po njihovi oceni zavajala v vlogi za EU sredstva, molči tudi o potresni izpostavljenosti območja. V občini so »prevladali komercialni in pridobitni interesi nad javnim interesom varovanja vodnega vira in pitne vode«, so prepričani v Alpe Adria Green.

Zahtevajo takojšno zaustavitev gradnje Organizacija je že oktobra lani o dogajanju opozorila tudi ministra za okolje in prostor Jureta Lebna, glavno okoljsko inšpektorico Dragico Hržica, generalnega državnega tožilca Draga Šketo, v. d. generalne direktorice policije Tatjano Bobnar in varuha človekovih pravic. Zahtevala je takojšnjo zaustavitev sporne gradnje vodonosnika ter zaščito lastnikov zemljišč, ki so zaradi te gradnje ogroženi. Od vseh zgoraj navedenih sta se odzvala le varuh človekovih pravic ter Leban, ki je sicer organiziral sestanek na ministrstvu, katerega zapisnika pa v organizaciji še niso prejeli.