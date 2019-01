Reševalci se s helikopterji in skozi blato skušajo prebiti do preživelih. Guverner brazilske zvezne države Minas Gerais Romeu Zema je že zatrdil, da bodo odgovorni kaznovani.

Po navedbah britanskega BBC so od petkovega zrušenja jezu rešili okoli 366 ljudi, od tega so jih 23 prepeljali v bolnišnico.

Na pomoč priskočil tudi Izrael

Rudarsko podjetje Vale, ki je imelo v lasti porušeni jez, je sporočilo, da ne uspe vzpostaviti stika z nekaj več kot 250 zaposlenimi in pogodbenimi sodelavci. Prav tako so pogrešani zaposleni in gostje v tamkajšnjem gostišču.

Brazilski predsednik Jair Bolsonaro si je v soboto v preletu ogledal prizadeto območje. Na pomoč mu je priskočil njegov zaveznik, izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki je napovedal, da bo Izrael na območje poslal svojo misijo.

Po navedbah brazilskega časnika Folha de S.Paulo naj bi rudarski kompleks, ki mu pripada zrušeni jez, decembra dobil dovoljenje za širitev. Skupine za varovanje okolja so temu nasprotovale. Podjetju Vale so oblasti po katastrofi že blokirale šest milijard realov (1,4 milijarde evrov) premoženja za pokritje škode.