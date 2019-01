V članku z naslovom The Mystery of Melania oziroma Skrivnost Melanie so bile številne napačne trditve, so zapisali v opravičilu. Trdili so, da je imela v svoji manekenski karieri težave, preden je spoznala soproga Donalda Trumpa. V opravičilu pa so zapisali, da sprejemajo trditev, da je bila uspešna že pred tem, navaja britanski BBC.

»Melania Trump ne bo mirno gledala, kako nek medij laži prodaja kot resnico, da bi tako s tabloidnimi naslovi prodal več izvodov časnika,« je za CNN komentirala vodja ekipe za stike z javnostmi prve dame Stephanie Grisham.

V članku so napačno trdili tudi, da so se njeni starši in sestra leta 2005 preselili v New York, da bi živeli v stavbah v Trumpovi lasti. Njen oče pa nima »strašljivega pristopa«, kot so trdili, prav tako ni »nadziral« družine.

Ni prvič, da ameriška prva dama zaradi poročanja medijev pravico zahteva na sodišču. Leta 2017 je od Daily Maila prejela 2,9 milijona dolarjev odškodnine.