Potem ko so se jeseniški hokejisti znašli v krizi in v začetku leta predvsem niso znali ugnati druge salzburške ekipe, ki jih je premagala trikrat v 14 dneh in nazadnje zapravili dobljeno tekmo v zadnjih sekundah, so danes le uspešno zaigrali v napadu in bili bolj zbrani v obrambi. Žrtve boljše strelske forme pa so bili hokejisti iz Zell am Seeja.

Začetek je bil sicer še izenačen, domači kljub pritiskom dolgo niso zadeli, prvi gol Luke Bašiča pa je pomenil znak za napad. Pa tudi za plaz plišastih igračk s tribun, saj so v jeseniškem klubu današnji večer odločili za "dan plišastih igračk", namenili so jih jeseniški bolnišnici, navijači pa so jih zmetali na led ob prvem zadetku železarjev.

Pozneje so hokejisti domače ekipe v mrežo tekmecev pospravili še več ploščkov. V drugi tretjini tri, uspešni so bili David Rodman, Tadej Čimžar, oba ob številni prednosti, ter ob koncu tretjine še Andrej Tavželj.

V zadnjem delu so gostje sicer dosegli gol, toda znižanje na 1:5 je imelo zanje zgolj estetski pomen, za še dva zadetka pa sta pri domačih poskrbela Bašič in Luka Kalan.

Naslednjo tekmo bodo Jeseničani igrali 31. januarja, ko bodo gostovali pri drugi celovški ekipi.