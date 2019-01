Bele barve je 41 odstotkov avtomobilov, črne barve 16 odstotkov, sive barve 13 odstotkov in srebrne barve devet odstotkov avtomobilov po svetu.

Med različnimi barvnimi odtenki je najbolj priljubljena modra, takšnih je sedem odstotkov vseh avtomobilov, sledi ji rdeča barva s šestimi odstotki, kaže raziskava za leto 2018, katere izsledke so ta teden posredovali iz BASF.

Kromatične barve so bolj priljubljene pri manjših vozilih, se je pa v zadnjem letu povečal delež belih na račun rdečih, sivih in rjavih. Pri velikih avtomobilih je največji delež črnih vozil, v zadnjem letu se je povečal tudi delež belih vozil.

Na različnih območjih sveta so pri posameznih segmentih avtomobilov velike razlike, največje so pri kompaktnih vozilih. Bela barva je povsod najpogostejša, pri čemer je v azijsko-pacifiški regiji belih 66 odstotkov, v Evropi 30 odstotkov in v Severni Ameriki 21 odstotkov teh vozil.

V azijsko-pacifiški regiji beli sledijo črna (8 odstotkov), zlata (6 odstotkov) in modra barva (5 odstotkov). V Evropi so za belo najbolj priljubljene siva (19 odstotkov) ter črna (18 odstotkov), modra (14 odstotkov) in srebrna (11 odstotkov). V Severni Ameriki sledijo modra in siva (po 17 odstotkov), črna (16 odstotkov) ter srebrna in rdeča (po 13 odstotkov).