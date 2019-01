Širše vodstvo SD se je v Ljubljani sestalo na prvem letošnjem posvetu. Analizirali so rezultate lokalnih volitev, razpravljali o pripravah na letošnje volitve v Evropski parlament ter o prioritetah in projektih stranke v letošnjem letu. Niso pa se mogli izogniti tudi razpravi o očitkih njihovemu ministru za kulturo, ki je v zadnjih dneh tarča obtožb o šikaniranju na delovnem mestu, prav tako nanj letijo tudi očitki o zlorabi položaja.

Prešiček, ki danes pred novinarje ni stopil, je sicer priznal napako, ki jo je storil s prevozom instrumentov na Konservatorij za glasbo in balet v Ljubljani, a zanikal obtožbe glede šikaniranja podrejenih.

Židan, ki je pred dnevi dejal, da jih mora minister za storjene napake dobiti po prstih, vendar pa so v SD odločitev o njegovem položaju prepustili premierju, je danes dejal, da so se na posvetu pogovarjali tudi o dogajanju na ministrstvu za kulturo. »Socialni demokrati smo veseli, da je prišlo do pomembnih premikov. Te pomembne premike nam s svojimi pismi, klici in drugimi načini komunikacije predstavljajo tudi številni kulturniki, ki delujejo tako znotraj profesionalne kulture ali amatersko organizirane kulture. Za vso to podporo smo jim hvaležni,« dejal.

Minister Prešiček je v petek na Twitterju tudi sam zapisal, da je bil na vladi potrjen rebalans proračuna, v katerem je za kulturo predviden dvig integralnih sredstev za 30 milijonov evrov. »Delež proračuna ministrstva za kulturo v državnem proračunu bo tako prvič po letu 2012 ponovno znašal 1,90 odstotka,« je zapisal.

Na vprašanja novinarjev Židan ni odgovarjal, navedel pa je, da bo usoda ministra Prešička znana v naslednjih dneh. Po napovedi urada vlade za komuniciranje bo premier Šarec svojo odločitev glede ministra medijem sporočil v ponedeljek ob 10. uri. Šarec se je sicer z ministrom Prešičkom sestal v torek, pozneje pa od njega prejel tudi dodatno poročilo.