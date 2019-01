Veliki finale je bil v znamenju dveh 21-letnic, ki veljata za vroči kandidatki tudi za olimpijska odličja v Tokiu 2020. Večina dvoboja je bila izenačenega in v znamenju dobrega izhodiščnega položaja, aktivnejša pa je bila Apotekarjeva, ki je s pridom izkoriščala svojo višino in nadzorovala tekmico.

Šele po skoraj treh minutah in pol pa je Apotekarjevi uspel tudi odločilni met za vazari in zmago. Za Apotekarjevo je to druga zmaga na tej ravni tekmovanja, potem ko je leta 2016 slavila v Sofiji.

Sicer pa je bil finale v znamenju dveh starih znank s treningov, ki se podrobno poznata, zato je bilo kot v prejšnjih dvobojih pričakovati taktičen dvoboj. V skupnem seštevku zdaj z 2:1 v zmagah vodi Celjanka, ki je lani dobila medsebojni dvoboj na svetovnem prvenstvu v Bakuju, na evropskem prvenstvu, prav tako v Tel Avivu, je bila boljša tekmovalka s Kosova.