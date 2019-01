»Zelo sem zadovoljen z rezultatom. Obe vožnji sta bili odpeljani na visoki ravni, z nekaj malimi napakami. Vseeno mislim, da sem s tem, kar sem prikazal danes lahko zadovoljen in ponosen nase. Pred Schladmingom ne bi ničesar spreminjal, želim si samo, da bi to dobro, konstantno smučanje prenesel tudi na zadnji januarski slalom,« je povedal Hadalin.

Trener slovenske moške reprezentance Klemen Bergant je bil zadovoljen z današnjim nastopom svojih varovancev. »Štefan in Žan sta končala na mestih, kamor sodita. Štefan danes, tudi če bi odpeljal res fantastičen drugi tek, verjetno ne bi mogel biti boljši kot enajsti. Zato smo zelo zadovoljni z izidom tekme. Veseli me predvsem konstantnost voženj Štefana, ki je zelo pomembna tako za startno številko, kot tudi za finale svetovnega pokala. Drugače pa je treba priznati, da je bila danes predvsem prva vožnja zelo zahtevna, kar se pozna tudi po številu odstopov. Na težki postavitvi se Jakob Špik nekako ni znašel in je hitro zaključil,« je nastope Slovencev ocenil Bergant.

V Kitzbühlu bo v nedeljo na sporedu še superveleslalom.