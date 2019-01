»To je dober dan za socialno Evropo in družine v Evropi,« je po dogovoru poudarila evropska komisarka za zaposlovanje in socialne zadeve Marianne Thyssen. Koristi od nove zakonodaje bodo imela po njenih besedah tudi podjetja.

Podobno je sporočil pogajalec Evropskega parlamenta David Casa iz vrst desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP): dogovor ne bo zagotovil le boljše kakovosti življenja državljanom, temveč bo tudi povečal produktivnost ter prispeval k zmanjšanju plačnih razlik med spoloma.

Podlaga za pogajanja je bil predlog komisije iz aprila 2017 s poudarkom na novih pravilih za očetovski in starševski dopust, ki naj bi zagotovila večjo zastopanost žensk na trgu dela.

Ključni del novih pravil je nov evropski minimalni standard, da ima oče oziroma "drugi starš" pravico do desetih dni dopusta ob rojstvu otroka, pri čemer je nadomestilo enako nacionalnemu nadomestilu za čas bolezni.

Do konca pogajanj je bilo odprto vprašanje koncepta »drugi starš«, ki omogoča vključitev istospolnih parov v članicah, kjer to dopušča nacionalna zakonodaja. Temu so namreč ostro nasprotovale nekatere članice s Poljsko in Madžarsko na čelu.

Še naprej bodo zagotovljeni štirje meseci starševskega dopusta, a po novem bosta dva meseca neprenosljiva in za dva meseca je zagotovljeno nadomestilo, ki pa ga bodo članice določile same.