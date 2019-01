Poudaril je, da se Jezusovo trpljenje na križu danes nadaljuje v tesnobi mladih, ki zapadejo v mreže brezvestnih ljudi - mreže izkoriščanja, kriminala in zlorab. Med temi ljudmi, so tudi takšni, ki pravijo, da služijo Bogu, je dejal.

Poleg tega po njegovih besedah trpijo tudi »ženske, ki so trpinčene, izkoriščane in zapuščene, oropane in prezirane v svojem dostojanstvu«, na spletu poroča Radio Vatikan. Jezusovo trpljenje se nadaljuje tudi »v zadušenem kriku otrok, ki jim je preprečeno, da bi se rodili«.

Papež je na križevem potu, ki se ga je udeležilo približno 400.000 ljudi, opozoril še na številne druge težave, s katerimi se sooča družba v mnogih državah, od vse večjega potrošništva, onesnaževanja okolja in nasprotovanja priseljencem.

Na srečanju mladih katoličanov Svetovni dan mladih bo drevi po lokalnem času Frančišek vodil še vigilijo, v nedeljo pa bo sklepna maša, ko bo oznanil, kje bo prihodnje srečanje. Uradno je prijavljenih 110.000 ljudi, od tega 35 Slovencev.