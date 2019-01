»Valovi so zelo visoki in posadka je potrdila, da so migranti izčrpani,« so poudarili aktivisti, ki so se zbrali na obali tega sicilskega mesta. »Pustite jim pristati,« je pisalo na transparentih, ki so jih obesili na balkonih stanovanj na glavni ulici mesta, navaja avstrijska tiskovna agencija APA.

Tudi župan Sirakuz Francesco Italia je poudaril, da so pripravljeni sprejeti 47 migrantov, ki so na ladji, oddaljeni zgolj dva kilometra od obale. »Ne moreš voditi vojne proti obupanim,« je poudaril.

Sklad Združenih narodov za otroke (Unicef) je medtem italijanske oblasti pozval, naj izkrcanje dovolijo vsaj mladoletnim migrantom. »Otroci ne morejo biti talci evropskih vlad, ki se ne morejo uskladiti,« so povedali na Unicefu Italija.

Nizozemska je medtem zavrnila poziv italijanskega notranjega ministra Mattea Salvinija, naj sprejme ladjo, ki pluje pod nizozemsko zastavo. Po besedah nizozemskega ministra za migracije Marka Harbersa je naloga kapitana ladje, da poišče varno pristanišče.

Ladja Sea Watch 3 se je v petek italijanski obali zaradi slabega vremena približala na zgolj dva kilometra, vendar nima dovoljenja za pristanek v Italiji. Italijanska vlada namreč že več mesecev zasebnim reševalnim ladjam prepoveduje, da bi priplule v italijanska pristanišča. Proti nevladni organizaciji Sea Watch so italijanske oblasti sprožile tudi preiskavo.